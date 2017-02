publié le 23/02/2017 à 00:00

Les rockeurs ont brillé aux Brit Awards. La grande cérémonie britannique, équivalente aux Victoires de la musique chez nous et aux Grammy's américains, qui récompense les artistes musicaux s'est déroulée mercredi 22 février. La soirée a été marquée par des performances mémorables d'artistes britanniques et internationaux, avec notamment Katy Perry mais surtout un hommage rendu à George Michael par Chris Martin, l'excellent spectacle d'Ed Sheeran, et le maître des lieux, Robbie Williams.



Disparus il y a un an Prince et David Bowie aussi ont été célébrés par la scène et le public des Brit Awards. Le deuxième a d'ailleurs été primé de deux récompenses posthumes, celle de l'Artiste masculin britannique et de l'Album britannique. Quant à Robbie Williams, avec son Brit Icon, il enregistre le 18e Brit Award de sa carrière.

Le palmarès complet

Artiste féminine britannique : Emeli Sandé

Groupe britannique : The 1975

Artiste masculin britannique : David Bowie

Percée britannique : Rag'n'Bone Man

Single britannique : Little Mix - Shout Out To My Ex

Global Success : Adele

Artiste masculin international : Drake

Artiste féminine internationale : Beyoncé

Clip vidéo : One Direction - History

Album britannique : David Bowie - Blackstar

Brit Icon : Robbie Williams