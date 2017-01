La chanteuse française a interprété "Tilted" pour la télévision britannique. Elle est nommée dans la catégorie "Meilleure artiste internationale".

L'année 2017 ne se fera pas sans Christine and the Queens. Celle qui a débuté son règne en 2014 avec son premier album, Chaleur Humaine, rapidement vendu dans une édition retravaillée dans les territoires anglophones, assoie encore sa domination. Le 14 janvier, Héloïse Letissier, de son vrai nom, a eu la joie d'apprendre qu'elle était nommée aux Brit Awards dans la catégorie Meilleure artiste féminine internationale. La Nantaise fait face à des concurrentes de taille : Beyoncé, Rihanna, Sia et Solange Knowles. La cérémonie aura lieu le 22 février.



Au Royaume-Uni, on ne fait pas les choses à moitié. Une soirée spéciale était retransmise à la télévision pour célébrer les nommés. Christine and the Queens, qui réside une partie de son temps à Londres, a ainsi pu se produire sur scène. Toujours entourée de ses danseurs, elle a interprétée Tilted, version revisitée de Christine, dont elle nous avait révélé les secrets d'écriture. "Avant d'arriver sur scène, j'ai vu défiler les noms 'Rihanna, Beyoncé, Christine and the Queens...' J'ai débordé de confiance en moi", plaisante la chanteuse après sa prestation.



Le Royaume-Uni aime Christine and the Queens au moins tout autant que la France, et elle a des chances de l'emporter aux Brit Awards. Son album a été le seul "premier" disque d'un artiste à se classer parmi le top 40 des albums les plus vendus de l'année outre-Manche. Un record, donc. Sans mentionner qu'elle a reçu le soutien d'Elton John. 2017 s'annonce déjà radieuse pour Héloïse Letissier.