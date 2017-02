Radiohead, The White Stripes, Elephant Stone dans RTL2 Pop Rock Station du 1er février 2017

REPLAY - Ecoutez ou réécoutez RTL2 Pop Rock Station by Zégut du 1er février. Avec au programme Radiohead, The White Stripes, Elephant Stone, The Slow Show, Björk et pleins d'autres pépites dénichés par Francis Zégut.