publié le 22/02/2017 à 18:27

Depuis que David Bowie, Prince, Leonard Cohen et George Michael sont décédés, entre janvier et décembre 2016, le ciel s'est constellé de nouvelles étoiles. C'est vers ce ciel que les spectateurs et téléspectateurs des Brit Awards 2017 auront les yeux tournés ce mercredi 22 janvier à partir de 20h30 (heure française), la 37e cérémonie de la musique britannique promettant de mettre à l'honneur toutes ces vedettes. Favori des bookmakers, David Bowie figure en bonne place pour remporter à titre posthume le troisième Brit Awards de sa carrière dans la catégorie "artiste britannique de l'année". De son vivant, il avait reçu la récompense en 1984 et en 2014.



Leonard Cohen est également nominé à titre posthume, dans la catégorie "Meilleur artiste solo international masculin". Disparu en novembre 2016, l'artiste canadien est nommé aux côtés de Bon Iver, Bruno Mars, Drake et The Weeknd. Dernier disparu d'une longue série noire pour la musique en 2016, George Michael sera également mis à l'honneur à l'O2 Arena de Londres à travers un hommage tenu secret par les organisateurs.

David Bowie nommé dans deux catégories

Favori auprès des bookmakers - ce qui n'est pas un détail, puisque les paris font autorité en Grande-Bretagne -, David Bowie sera en compétition avec Craig David, Kano, Michael Kiwanuka et Skepta, qui a gagné le Mercury Prize avec son album Konichiwa et s'annonce comme son concurrent le plus sérieux. L'interprète légendaire de Space Oddity est également bien placé pour gagner dans la catégorie reine de "l'Album de l'année", avec Blackstar, son ultime disque sorti deux jours avant sa mort le 10 janvier 2016. Ce serait une belle revanche sur les Grammy Awards, car l'album testament de Bowie n'avait pas été pré-sélectionné, même si l'artiste a finalement remporté à titre posthume cinq récompenses à Los Angeles.

Les artistes britanniques plébiscités dans le monde

"En 2016, un album sur six vendu dans le monde est l'œuvre d'un artiste britannique", a souligné mercredi 22 février dans le Times Jason Iley, le président des Brit Awards, rappelant que le Royaume-Uni "montre la voie depuis toujours en musique, des Beatles et des Rolling Stones à Adele et Ed Sheeran". Ce dernier sera d'ailleurs l'une des têtes d'affiche mercredi soir à l'O2 Arena où il partagera la scène avec Katy Perry, Robbie Williams, Little Mix, Bruno Mars, Emeli Sandé, Skepta et The 1975.