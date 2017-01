PLAYLIST - En disparaissant le 25 décembre, l'icône gay a emporté avec lui un pan presque éteint de la pop anglosaxonne. Mais quelques jeunes artistes peuvent lui être affiliés.

Quand on prononce le nom de George Michael, plusieurs images se bousculent. Une coupe façon brosse, une boucle d'oreille en forme de croix chrétienne, un déhanché scandaleux pour son époque, un regard aguicheur, et surtout, des tubes pop sensuels, voire, ouvertement sexuels. George Michael osait tout, et c'est ce qui a fait son succès. Mais l'icône gay incarnait aussi une vision surannée de la pop. Certes, sa musique est toujours succulente lorsqu'elle débarque en fin de soirée, utile pour aider certains gays à ne plus avoir honte de leur sexualité, mais elle reste cantonnée à son époque.



Aussi, il est assez difficile de trouver des successeurs musicaux à George Michael. Si les années 80 coulent encore à travers la musique actuelle, le Britannique en était la quintessence, que ce soit au sein de Wham! ou à travers sa carrière solo. Au point qu'à ce jour, personne ne lui ressemble. En vérité, actuellement, aucun chanteur n'a la même approche de la pop que George Michael.

Olly Alexander, sensuel et engagé

Peut-être à l'exception d'Olly Alexander, leader du trio d'électro-pop Years and Years. À 26 ans, il parle sans problème de son homosexualité, en plus d'autres sujets intimes, même sur scène. À Glastonbury, en 2016, il déclare : "En tant que personne queer, on sait ce qu'est d'avoir peur, de vivre avec la peur, ça fait partie de notre quotidien, mais ce soir, Glastonbury, j'aimerais que tu me rejoignes dans ce week-end de fierté, que tu dises au revoir à la peur, que tu lui envoies un arc-en-ciel dans la tête. (...) Oui, je suis queer, j'ai parfois peur, mais je n'ai jamais honte de qui je suis".

Question musique, Years and Years propose des chansons électro-pop, parfois même club, sous lesquelles se cachent souvent des histoires d'amour malheureuses - celles d'Olly Alexander - ou des réflexions sur le désir. Sur scène, le chanteur se déchaîne, danse sensuellement, vit sa musique jusqu'au bout.

Adam Lambert, rock et intense

Autre figure que l'on peut apparenter à George Michael : Adam Lambert. L'Américain de 34 ans, découvert dans American Idol, qui s'avère également gay, a aussi élaboré un look rock avec le blouson en cuir comme pièce-maîtresse. Il a rajouté un smoky eye dont il ne se défait jamais. Il a sorti 3 albums studio, et a tenu le rôle d'Eddie dans la version 2016 de la sulfureuse comédie musicale horrifique The Rocky Horror Picture Show.

Évoluant dans un style pop-rock, il s'est aussi distingué en faisant des tournées avec les membres restants de Queen... avec lesquels George Michael a aussi collaboré, pour le titre Somebody To Love, à Wembley, en 1992 lors d'une soirée hommage à Freddie Mercury.

Blood Orange, version hipster

Dans un tout autre style musical, on peut affilier Blood Orange à George Michael, notamment grâce à son dernier album, l'excellent Freetown Sound, sorti en 2016. Ce Britannique exilé à New York, qui maîtrise aussi bien le chant que la danse, oscille entre indie pop, rock, R&B et funk, tout comme George Michael en son temps. Dans sa production et ses arrangements, Freetown Sound dégage une aura très 80ies.



À côté, cet artiste de 31 ans a aussi un discours engagé, que ce soit sur les violences policières, l'homophobie, le racisme, ou le sexisme. Collaborant avec de nombreux groupes, comme Florence and the Machine ou Sky Ferreira, il est aussi respecté pour sa musique que ses convictions.