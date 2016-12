Elton John, ami de longue date de George Michael, pourrait interpréter leur duo à l'occasion des funérailles du chanteur disparu.

Crédit : RICHARD YOUNG/Shutterst/SIPA George Michael et Elton John à Londres en 1995

par Benjamin Pierret publié le 29/12/2016 à 11:02

Un dernier hommage en musique. Elton John pourrait chanter à l'enterrement de son confrère, compatriote et proche ami, George Michael. Peu de détails ont filtré sur l'organisation des cérémonies funéraires de ce dernier, retrouvé mort chez lui le 25 décembre à l'âge de 53 ans. Mais selon le site Metro, le chanteur de I'm Still Standing pourrait interpréter Don't Let The Sun Go Down On Me.



Cette chanson a d'abord été enregistrée en 1974 par Elton John, avant d'être reprise par les deux artistes en 1985 à l'occasion d'un concert Live Aid, puis lors d'un concert de George Michael en 1991. C'est cette dernière version qui a été enregistrée, puis sortie comme single la même année.



Les deux artistes étaient de proches amis. À l'annonce du décès de George Michael, Elton John a publié un hommage vibrant sur Instagram : "Je suis profondément choqué. J'ai perdu un ami adoré." Le chanteur a salué "la plus douce et la plus brillante des âmes ainsi qu'un artiste brillant". Durant un concert à Las Vegas, mercredi 28 décembre, Elton John a déjà interprété Don't Let The Sun Go Down On Me pour rendre hommage à son ami. Vraisemblablement en larmes, il a confié à la foule : "J'aimerais seulement qu'il soit là pour la chanter avec moi', comme le rapporte le Daily Mail.

I am in deep shock. I have lost a beloved friend - the kindest, most generous soul and a brilliant artist. My heart goes out to his family, friends and all of his fans. @GeorgeMichael #RIP Une photo publiée par Elton John (@eltonjohn) le 25 Déc. 2016 à 15h24 PST

Un grand concert-hommage ?

Il se murmure que George Michael sera enterré au cimetière Highgate, au nord de Londres, à côté de sa mère décédée d'un cancer en 1997. Deux cérémonies pourraient avoir lieu : l'une, privée, pour sa famille et ses proches amis, et l'autre pour ses fans. Selon The Sun, de nombreuses célébrités organiseraient également un concert à la mémoire du chanteur disparu. Mariah Carey, Kate Moss, Naomi Campbell, Cindy Crawford, Bob Geldof et, de nouveau, Elton John, figureraient parmi les stars impliquées.