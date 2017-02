La discographie Warner Bros. de Prince est enfin disponible sur certaines plateformes d'écoute en streaming, comme Apple Music ou Deezer.

Prince

par Lucie Valais publié le 13/02/2017 à 17:03

Les fans l'attendaient, il est désormais possible d'écouter Prince en streaming. Certaines plateformes d'écoute en ligne, comme Apple Music ou Deezer ont publié une partie de l'œuvre du Kid de Minneapolis, disparu le 21 avril 2016. Et si Prince y était fermement opposé jusqu'à sa mort, les deux maisons de disques qui se partagent ses droits, Warner Bros. et Universal Music Group, ont rendu accessible 27 albums et compilations du chanteur.



La musique de Prince a refait son apparition sur plusieurs sites de streaming juste avant les Grammy Awards 2017, et l'hommage au guitariste par Bruno Mars et Blue Ivy, la fille de Beyoncé, ce dimanche 12 février. Jusqu'à ce jour, le catalogue de l'interprète de Purple Rain était disponible seulement sur Tidal, la plateforme d'écoute payante créée par Jay Z. Avant sa mort, Prince avait pourtant fermement protégé son travail d'Internet. En 2014 il avait retiré son catalogue des sites d'écoute en streaming, et ses clips de Youtube.

La discographie de Prince est disponible sur Deezer et Apple Music

"Nous sommes profondément conscients d'être responsables de la protection et de l'enrichissement de son incroyable héritage", peut-on lire dans un communiqué du label rapporté par le site financier américain Bloomberg. Si pour l'heure le catalogue de Prince ne semble pas disponible sur Spotify en France, il l'est sur d'autres plateformes comme Deezer et Apple Music.