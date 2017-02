Le groupe de metal a mis le feu à la cérémonie des Grammy Awards en offrant un duo remarquable avec Lady Gaga.

> Metallica feat Lady Gaga – Moth Into Flame - Grammy Awards le 21 février à 20h50

par Lucie Valais publié le 13/02/2017 à 12:21

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

Metallica en duo avec Lady Gaga ? Tel était le pari des organisateurs pour cette 59ème cérémonie des Grammy Awards. Et c'est une prestation aussi improbable que spectaculaire qu'ont offert ces artistes dimanche 12 février à Los Angeles. Le légendaire groupe de metal et la superstar de la pop ont enflammé la cérémonie au rythme de Moth Into Flame, titre extrait du dernier album de Metallica, Hardwired...To Self-destruct.



Les Four Horsemen et Lady Gaga ne sont pas passés inaperçus au milieu la prestigieuse liste d'artistes invités aux Grammys. Adele, Beyoncé, Daft Punk, The Weeknd ou Katy Perry se sont également produits au cours de la cérémonie, rivalisant d'imagination pour leur prestation. Mais le duo Metallica-Gaga a dépassé toutes les attentes.

Lady Gaga se jette dans la foule

Bêtes de scène dans des registres différents, Metallica et Lady Gaga se sont accordés avec succès le temps d'un show. La chanteuse, qui portait pour l'occasion un t-shirt à l'effigie du groupe californien, n'a pas hésité à se jeter dans la foule pour un grand moment de crowdsurfing, puis à sauter en rythme avec chacun des membres de Metallica, le tout sur une scène littéralement en feu.



Visiblement énervé par les problèmes techniques dont il a été victime, James Hetfield, sujet lui aussi à un coup de chaud, a fini par regagner les coulisses après avoir donné un coup à son micro, et lancé sa guitare rageusement. Néanmoins, vu la qualité de la prestation, les organisateurs avaient vu juste en misant sur ce surprenant duo.