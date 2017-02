La chanteuse star du dernier Super Bowl s'offre une collaboration prometteuse avec le groupe de métal pour la cérémonie qui se déroulera le 12 février.

Metallica se produira en duo avec Lady Gaga aux Grammy Awards 2017

par Lucie Valais publié le 08/02/2017 à 12:26

Si la rumeur circulait depuis plusieurs jours, c'est désormais confirmé. Metallica se produira lors des Grammy Awards 2017, qui auront lieu le 12 février prochain. Et à cérémonie exceptionnelle, duo exceptionnel puisque le groupe de métal partagera la scène avec Lady Gaga. La chanteuse a offert une performance très remarquée lors de la mi-temps du Super Bowl, ce dimanche 5 février, et sa présence aux côtés de Metallica aux Grammy Awards vient d'être confirmée.



"Nous vous avions promis quelque chose d'unique pour la nuit des Grammy's, et nous sommes totalement ravi de confirmer que Lady Gaga nous rejoindra sur scène !", peut-on lire sur le site du groupe. Les organisateurs de la cérémonie ont confirmé mardi 7 février les invités de marque qui se produiront le 12 février. À noter, la présence de Katy Perry, Beyoncé, The Weeknd, Daft Punk, Adele, Bruno Mars et beaucoup d'autres artistes.



La cérémonie des Grammy Awards récompensera, comme chaque année, les artistes et techniciens qui ont marqué la musique. Cette 59e édition aura lieu le 12 février, à Los Angeles aux États-Unis.