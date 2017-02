Longtemps boudé par la prestigieuse cérémonie des Grammy Awards, le chanteur britannique s'est vu décerner pas moins de 5 récompenses, dont celles pour le Meilleur album de musique alternative et la Meilleure chanson de rock.

C'est l'autre grand vainqueur des Grammy Awards. Un triomphe éclatant en forme de revanche sur une cérémonie qui l'a longtemps boudé. Un an après sa disparition, David Bowie a reçu pas moins de cinq récompenses à titre posthume.



L'icône du rock, décédé deux jours après la sortie de Blackstar, son ultime album sorti en janvier 2016, a remporté un Grammy dans toutes les catégories dans lesquels il était en lice. Le chanteur britannique s'est vu décerner les prix pour le Meilleur album de musique alternative, le Meilleur album produit, la Meilleure performance rock, la Meilleure chanson rock pour le titre éponyme de son disque Blackstar.



Le dernier album de David Bowie a également été récompensé dans la catégorie Meilleur coffret d'enregistrements. Le prix a été remis à celui qui l'a conçu : Jonathan Barnbrook. Malgré ce triomphe, Blackstar a été oublié dans une catégorie reine des Grammys : l'Album de l'année, à la grande surprise des observateurs et des fans.

David Bowie n'avait gagné que 2 Grammy Awards avant sa mort

Davantage célébré dans son Royaume-Uni natal que dans l'Amérique où il a vécu ses dernières années, David Bowie a été trop souvent oublié par la cérémonie des Grammy Awards jusqu'à aujourd'hui. Aucun de ses disques cultes, aucun de ses plus grands tubes, ont été récompensés. Avant sa mort, le musicien n'avait reçu qu'un seul Grammy Award en 1985 pour le court-métrage Jazzin' for Blue Jean, réalisé par Julien Temple, en plus de celui de hors-catégorie récompensant l'ensemble de sa carrière.