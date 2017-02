Le chanteur britannique vient de dévoiler un nouveau single, "How Would You Feel (Paean)", extrait de son album, "Divide", qui sort le 3 mars prochain.

> Ed Sheeran - How Would You Feel (Paean) [Live] Crédit Image : Capture Youtube

par Lucie Valais publié le 17/02/2017 à 13:15

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

Et de trois ! Après Shape Of You et Castle On The Hill, Ed Sheeran vient de dévoiler un troisième extrait de son prochain album. Un titre beaucoup plus calme que les deux précédents, pour lequel le chanteur britannique renoue avec ses premières amours, les ballades romantiques. De quoi apaiser l'attente des fans avant la sortie de Divide, en mars prochain.



Les deux premiers singles du britannique, dévoilés le 6 janvier dernier, ont déjà remporté un franc succès, et How Would You Feel (Paean) continuera probablement sur la même lancée. À l'image de Thinking Out Loud ou Photograph, Ed Sheeran signe ici un morceau plus lent, avec un texte qui parle lui aussi d'amour.



Cette ballade laisse présager un album réussi, comme en témoigne les premiers retours sur ce nouveau titre, disponible sur toutes les plateformes d'écoute en streaming. Ed Sheeran lui même a annoncé sur Twitter que How Would You Feel était "l'un de ses préférés". Divide, le nouvel album de l'auteur-compositeur né à Halifax sortira dans les bacs le 3 mars 2017.