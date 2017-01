VIDÉOS - Après un an d'absence, le chanteur britannique vient de dévoiler, ce vendredi 6 janvier, les deux premiers extraits de son prochain album, "Castle on the Hill" et "Shape Of You"

06/01/2017

Ed Sheeran est (enfin) de retour ! Et ce n'est pas un titre, comme annoncé, mais deux singles que le chanteur dévoile, après un an d'absence. Un retour très attendu par les fans, admirateurs que le britannique récompense de deux singles, Castle on the Hill et Shape Of You. Ed Sheeran avait annoncé sur les réseaux sociaux qu'un premier extrait sortirait ce vendredi 6 janvier, à 5h. Et pourtant, au réveil, les fans ont pu profiter de deux nouvelles chansons.



"Parce que j'ai été absent pendant quelques temps, deux singles valent mieux qu'un", annonce Ed Sheeran sur Twitter, réseau social sur lequel il était effectivement bien silencieux depuis près d'un an. Il n'avait rien publié sur son compte depuis le 12 décembre 2015.



Ed Sheeran a profité de ce retour en force pour dévoiler le nom de ce nouvel album, ÷, à prononcer Divided ou Division. Si la date de sortie de cet opus n'a pas été dévoilé, il n'en fallait pas plus pour déclencher la frénésie de ses fans.