publié le 07/03/2017 à 17:06

Metallica a terminé en beauté ses trois concerts à Mexico. Le groupe de metal a décidé de surprendre ses fans à l'issue de son ultime concert mexicain. "S'il vous plaît, montrer votre respect et votre amour pour Iggy Pop", a lancé James Hetfield avant que l'Iguane n'entre en scène. Car oui, pour cette dernière, les Four Horsemen ont invité le mythique chanteur des Stooges à les rejoindre sur scène. Un show époustouflant et une surprise de taille, qui n'ont pas manqué de ravir les fans présents ce dimanche 5 mars à Mexico.



Après avoir enflammé la scène des Grammy Awards avec Lady Gaga, c'est donc avec une icône du rock, le grand Iggy Pop que Metallica s'est offert une performance survoltée. À l'occasion de leur dernier album Hardwired... To Self-Destruct, les Américains se sont lancé dans tournée mondiale éponyme, et se produisent sur les plus grandes scènes du monde.

Depuis la sortie de son 10ème disque, le groupe de metal enchaîne les sorties décalées, les prestations endiablées, les plateaux télé ou les happenings jusque dans les supermarchés. Le groupe se renouvelle sans cesse, joue avec son image, attire l'attention, et ce, pour le plus grand bonheur de ses fans.

> METALLICA & IGGY POP, T.V. eye MARZO 5, 2017

Metallica + Iggy Pop...they just did "TV EYE"!!! Foro Sol Mexico - fantastic stuff! ¿¿ #worldwired #metallica #metinmexico @iggypopofficial Une publication partagée par Metallica (@metallica) le 5 Mars 2017 à 21h38 PST