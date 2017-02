DÉCRYPTAGE - Le groupe de metal ne s'est jamais montré aussi drôle que pour la sortie de son dernier disque, "Hardwired...To Self-Destruct". Late-shows, sketchs, il multiplie les sorties décalées.

Crédit : Maxime Villalonga James Hetfield de Metallica en Concert Très Très Privé RTL2

par Morgane Giuliani publié le 16/02/2017 à 14:42

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

Metallica a décidé d'être là où on ne l'attend pas. C'est le constat qui s'impose en voyant le groupe livrer une prestation survoltée, mais pas dénuée de couacs techniques, lors des Grammy Awards du 12 février, en compagnie de... Lady Gaga. La popstar à l'univers déjanté a accompagné le groupe de metal pour le single Moth Into Flame, extrait de leur dernier disque, Hardwired...To Self-Destruct, sorti fin 2016.



La scène des Grammy Awards en feu, Lady Gaga en furie... le duo a marqué la 59e messe de l'industrie musicale américaine. Il s'inscrit dans la nouvelle image que le groupe californien veut donner de lui : plus ouvert et détendu. La sortie de l'extatique Hardwired...To Self-Destruct, l'a amené à jouer avec son image, et même, se montrer drôle. Un choix rare ou pas toujours mis en avant par la scène metal.

Changement de look

Tout a commencé en juin 2016. Metallica prend ses fans de court en posant en costume cintré, pour une marque de luxe italienne. Alors que James Hetfield, Lars Ulrich, Kirk Hammett et Robert Trujilo nous ont toujours habitués à des tenues très sombres, les voici en costume blanc pimpant, tirés à 4 épingles. Mais les Four Horsemen ont su garder leur côté rock dans la grimace démoniaque de James Hetfield.

Les inconditionnels de Metallica ont été rassurés d'apprendre que leurs musiciens préférés n'avaient pas abandonné le metal pour le mannequinat. Et pour défendre leur 8e album studio, Hardwired...To Self-Destruct, le premier en 8 ans, les Américains ont décidé de casser leur image, en tentant la carte de l'humour. Quelques semaines avant la sortie du disque, leur label a sorti une vidéo amusante, où une grand-mère tricote des gants bien particuliers pour son petit-fils. Seuls le pouce, l'index et l'auriculaire peuvent y être tendus, pour former le fameux signe des "cornes du Diable". Mais ils ne sont malheureusement pas disponibles à la commercialisation.

> Jimmy Fallon, Metallica & The Roots Sing "Enter Sandman" (Classroom Instruments)

Metallica a poussé le décalage jusqu'à jouer leur tube Enter Sandman, de leur mythique Black Album, avec des instruments de musique d'écoliers dans le late show de Jimmy Fallon sur NBC. Voir les quatre camarades troquer leurs guitares pour redevenir de grands enfants... Le résultat est bien sûr hilarant.

Se rapprocher des fans

Les Cafiforniens ont tenu à intégrer ses fans à sa nouvelle campagne de communication. La veille de la sortie de Hardwired...To Self-Destruct, les internautes ont pu s'amuser avec un générateur de mots reprenant la typographie unique du groupe. Votre prénom, ou n'importe quel nom, prend alors une toute autre dimension. Ou comment avoir l'impression de faire partie de la grande histoire de Metallica. L'outil est toujours disponible sur leur site Internet.

> Metallica Rocks Out In Hollywood Grocery Store | TMZ

Plus récemment, Metallica s'est illustré en faisant chanter ses tubes à un boucher, au beau milieu d'un supermarché. La scène, qui semble improvisée, a été filmée par un client et mise en ligne par le site people TMZ. Un beau moment de complicité, qui rappelle que les fans du groupe ne sont pas toujours ceux que l'on croit.