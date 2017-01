Le groupe américain reprend les armes contre la violence et les privations de libertés dans la vidéo de "Troubled Times".

> Green Day - Troubled Times (Official Lyric Video)

par Lucie Valais publié le 18/01/2017 à 07:00

Des barbelés, du sang, des armes et le nouveau président américain aux dents pointues, voici les ingrédients du clip de Troubled Times. Une vidéo coup de poing dévoilée le 16 janvier, dans laquelle Green Day réaffirme son engagement et part en guerre contre cette "époque trouble" que nous traversons. Les images d'archives se mêlent aux slogans pacifistes et autres allusions aux crises sociales de notre temps. Le titre Troubled Times est extrait du dernier album des américains, Revolution Radio, sorti le 7 octobre dernier.



Le disque, fidèle aux combats du groupe, est politiquement fort, s'inspirant des conflits sociaux actuels qui déchirent l'Amérique et le monde. Impossible d'oublier le mythique American Idiot et son manifeste anti-américain. Et le message de ce nouvel opus est d'autant plus fort depuis l'élection de Donald Trump à la Maison Blanche. "On a un puritain pour vice-président et un sauvage pour président", avait confié Mike Dirnt à RTL2.fr, au lendemain de la victoire du candidat républicain.



Le clip, en noir et blanc, mêle des images d'archives avec différents symboles, de Martin Luther King en pleurs - la vidéo est sortie le jour férie dédié au mythique leader des Droits Civiques - à la politique anti-immigration du nouveau président, en passant par les armes, le racisme, la privation de libertés et autres violences qui agitent la société américaine. À la fin du clip, tout espoir de paix est anéanti par une pression sur le bouton rouge, délivrant le fameux champignon nucléaire.