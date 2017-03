VIDÉO - Ed Sheeran joue "Shape Of You" avec des instruments de musique d'école

publié le 01/03/2017 à 12:02

Reprendre Shape of You avec des instruments de musique d'enfants ? Rien de plus facile pour Ed Sheeran. Le chanteur britannique a offert une relecture étonnante de l'un des ses derniers singles avec l'animateur Jimmy Fallon et le groupe The Roots dans le Tonight Show, l'une des plus célèbres émissions américaines. Après Metallica et leur reprise hilarante de Enter Sandman, c'est au tour du chanteur britannique de s'essayer aux instruments de musique d'école. Invité du mythique talk show américain pour promouvoir son nouvel album, Divide, attendu ce vendredi 3 mars, l'artiste offre ici une prestation des plus délirantes.



Une banane pour marquer le rythme, Ed Sheeran donne le ton à Jimmy Fallon et sa clique, qui reprennent en chœur le single Shape Of You, sorti le 6 janvier dernier. Une prestation qui, comme celle de Metallica avant elle, semble amuser tant le public que l'animateur et l'artiste britannique, ne pouvant réprimer quelques sourires en coin. La vidéo totalise déjà plus de 2,5 millions de vues, et ne manquera pas de faire parler d'elle.

Ed Sheeran, après cet interlude musical quelque peu décalé, partira en tournée mondiale à partir du 17 mars, et se produira lors d'un concert unique à Paris, le 6 avril à l'AccorHotel Arena.