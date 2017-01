Le 6 janvier, le chanteur britannique est sorti d'un an de silence avec 2 nouveaux titres, annonçant son prochain opus encore mystérieux.

08/01/2017

Ed Sheeran est enfin de retour ! La popstar britannique s'était faite très discrète en 2016, prenant le temps de voyager. Le 6 janvier, il est enfin sorti de son silence avec deux titres inédits : Castle On The Hill et Shape Of You, extraits de son prochain album, ÷, à prononcer "Divide". Ed Sheeran ajoute donc un nouveau signe mathématique dans sa discographie, après + ("Plus") et x ("Multiply"), tous deux écoulés à des millions d'exemplaires.



Que sait-on de ce disque, qui fait partie des plus attendus de l'année 2017 ? Malheureusement, encore peu de choses, car Ed Sheeran fait tout pour cultiver le secret à ce propos. Le 6 janvier, il était l'invité de la matinale de BBC Radio 1, et les animateurs ont eu bien du mal à lui soutirer des informations. Même en ce qui concerne la date de sortie de ÷ : "Demandez-moi ce que vous voulez, et je refuserai de vous donner une réponse directe", a lancé le chanteur. Mais on peut sereinement espérer une sortie en 2017.



Le 13 décembre, Ed Sheeran avait dévoilé une image bleu azur pour teaser l'arrivée de ce nouveau disque, mais on ignore s'il s'agit de la pochette définitive :

Un enregistrement à bord du Queen Mary II

Ed Sheeran a tout de même sorti quelques scoops. On apprend ainsi que l'album a été en partie enregistré dans des conditions très particulières... à bord du Queen Mary II ! "Benny (Blanco, producteur, ndlr), qui a fait l'album, refuse de prendre l'avion", indique Ed Sheeran.

> Ed Sheeran - "Castle On The Hill"

C'est donc tout naturellement à bord de l'un des plus gros paquebots au monde que l'interprète de Thinking Out Loud a fait construire un studio d'enregistrement, et traversé l'Atlantique. Mais la vie à bord n'était pas de tout repos. "Le pays où je vends le plus d'album est aux Philippines, et tout l'équipage était philippin. Plein de gens venaient toquer à ma porte toutes les 5 minutes pour prendre des selfies", plaisante Ed Sheeran.

Hommage à ses racines

Ed Sheeran a aussi donné quelques indications sur ces 2 nouvelles chansons. Castle On The Hill a été écrite mi-2015, parle de ses souvenirs d'enfance et rend hommage au Suffolk, comté de l'Est de l'Angleterre où il a grandi et avec lequel il a toujours des liens très forts. "J'ai tourné le clip de la chanson dans le Suffolk, et ils ont choisi un groupe d'amis de mon lycée, et tous les autres gamins qu'on y voit étudient aussi là-bas", révèle-t-il sur BBC Radio 1.

> Ed Sheeran - "Shape Of You"

Quant à Shape Of You, chanson très sexy dans la veine de Sing, elle a d'abord été écrite pour Rihanna. "Puis, quand j'ai écouté les paroles, je me suis dit 'Elle ne va jamais vouloir chanter ça, en fait ?'", se souvient Ed Sheeran. Il s'agit aussi du dernier titre qu'il a écrit pour ÷. "Je ne pensais même pas qu'elle finirait sur l'album", assure-t-il.