Song 2, de Blur a presque 20 ans. Sorti le 7 avril 1997, ce tube imparable est le second single de l'album éponyme du groupe. Le titre, le deuxième à figurer sur le disque, dure deux minutes et est composé de deux couplets et deux refrains, d'où son... nom. Malin ! Song 2 est également le tube de tous les records pour le groupe de Damon Albarn. Mondialement connue, cette chanson s'est installée au sommet des charts en Europe, aux États-Unis et en Australie et ce, dès sa sortie. Écrit à l'origine pour parodier le grunge, c'est le morceau qui propulse Blur sur la scène internationale et permet au groupe de conquérir l'Amérique.



C'est également Song 2 qui est choisi pour l'introduction du jeu vidéo FIFA 98, pour accompagner les buts du LOSC à domicile, au Stade Pierre-Mauroy, ou encore ceux des belges du Sporting d'Anderlecht. En 1998, les auditeurs de la BBC en Angleterre classent même Song 2 en quinzième position des meilleures chansons de tous les temps, rien que ça. Le titre des britanniques est également nommé aux Brit Awards, en Angleterre, dans la catégorie Meilleur single, et son clip, dans celle de la Meilleure vidéo.

Un tube survolté en concert

Les fans les plus ardus se rappelleront également que ce titre survolté est toujours l'un des plus attendus lors d'un concert de Blur. Et notamment lors des Nuits de Fourvière, en 2009. Le public, confortablement assis sur des coussins - les sièges du théâtre antique étant quelques peu durs - ont préféré les lancer sur scène, créant un joyeux désordre coloré aux pieds des musiciens.

> Blur - Nuits de Fourviere 2009 - Song 2

L'album "Blur" a marqué la réinvention du groupe

C'est en partie grâce à leur cinquième album, Blur, que les quatre britanniques ont marqué à jamais le monde de la musique, principalement dans les années 1990 et après s'être imposé dans celui de la britpop. Rivaux d'Oasis, on rapproche souvent ces deux leaders du rock. Mais l'album Blur marque surtout un tournant dans la musique du groupe, influencé désormais par l'indie rock. De ce changement d'inspiration résulte cet opus, plus sombre que les précédents.



Enregistré à Londres, le disque qui fête ses 20 ans cette année, est sorti dans les bacs le 10 février 1997. Si les principales critiques visent le tournant musical pris par le groupe, Blur reste tout de même l'un des albums les plus populaires de la formation rock menée par Damon Albarn. Et si Blur signifie "flou" en anglais, à la sortie de leur album éponyme, les critiques sont assez nettes, principalement aux États-Unis ou son succès fait l'unanimité.



En Angleterre, l'album est nommé aux NME Awards, en 1998, dans la catégorie Meilleur album, finalement remporté par OK Computer, de Radiohead. Formé en 1989, le groupe se séparera en 2003, pour finalement revenir sur le devant de la scène en 2015, avec un nouvel album, The Magic Whip.

La pochette de "Blur", cinquième album du groupe britannique du même nom, sorti en 1997