par Lucie Valais publié le 10/02/2017 à 07:26

Le 3 février 1997 sort Discothèque, le premier single extrait de l'album Pop de U2. Un titre qui, dès sa sortie, a divisé les fans comme les critiques. Mélange de rock et d'expérimentations disco, Discothèque marque un tournant dans l'histoire du groupe irlandais. Avec ce single en particulier et l'album en général, les Irlandais ont divisé les avis. Car si certains félicitent l'initiative du groupe de s'essayer à un nouveau style, les autres regrettent "l'ancien" U2.



Outre les diverses influences musicales de ce morceau, Discothèque porte un message clair. Contre la consommation de masse d'abord, mais aussi contre les modes de vies tournés autour de la fête et de la nuit - nous sommes en 1997 - et autres addictions, notamment "aux chewing-gums", comme le chante Bono.

Le clip de Discothèque, réalisé par le photographe franco-américain Stéphane Sednaoui a autant fait parler de lui que le titre en lui même. Les quatre membres du groupe chantent à l'intérieur d'une boule à facettes, parodiant les Village People, reprenant leurs tenues et leurs codes kitsch et colorés.



Si le neuvième album de U2, Pop, ne compte pas parmi les plus iconiques du groupe, il n'en est pas moins un des plus originaux. Il marque un tournant résolument moderne dans l'histoire musicale de U2, mêlant les styles musicaux. Un succès mitigé qui se vendra à 8 millions d'exemplaires dans le monde, contre 28 millions pour The Joshua Tree par exemple.