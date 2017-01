Sorti en 1987, l'album mythique du groupe irlandais leur a permis d'exploser dans le monde entier, révolutionnant au passage la musique rock.

U2

par Lucie Valais publié le 24/01/2017 à 08:07

The Joshua Tree souffle ses 30 bougies ! Un anniversaire pour le groupe irlandais et cet album, sorti en 1987, qui, malgré les années, reste absolument indémodable. U2 a d'ailleurs annoncé une tournée mondiale, du même nom que l'opus, avec deux dates exceptionnelles à Paris, les 25 et 26 juillet au Stade de France. Et le succès de The Joshua Tree Tour confirme l'attente des fans, puisque plus d'un million de billets ont été vendus en quelques heures, aux quatre coins du monde.



Deux concerts lors desquels U2 reprendra les mythiques titres de The Joshua Tree, l'occasion pour le groupe de renouer avec leurs fans de toujours, qui ont pu être déçus par leurs précédents albums. Pour les Irlandais, cet opus restera celui de tous les records. Le disque qui les a exposés sur la scène internationale d'abord, mais également celui dont les titres résonnent encore dans de nombreux pays.



Un disque intemporel, à l'image du tube With Or Without You, encore mondialement connu et chanté par toutes les générations. Mais comment se fait-il que cet album, sorti il y a tout juste 30 ans, demeure encore aujourd'hui un succès indémodable ?

"The Joshua Tree", un succès planétaire

U2, formé en 1976, sort The Joshua Tree, son cinquième album, en 1987. Dès sa sortie, les retours positifs ne se font pas attendre. Les critiques sont unanimes, et le célèbre Time consacre même sa Une au groupe, directement propulsé au rang de "leader de sa génération".



Un succès retentissant qui dépasse les frontières de l'Amérique. The Joshua Tree occupe la première place des classements musicaux dans 23 pays différents, offrant à U2 une notoriété record à l'international. Sur une seule année, en 1987, l'album s'écoule à 15 millions d'exemplaires dans le monde entier, dont plus de deux millions en France.



Et le plébiscite ne s'arrête pas là puisqu'en 1988, The Joshua Tree permet à U2 de décrocher le Grammy Awards du meilleur album de l'année. Deux des titres de l'opus, Still Haven't Found What I'm Looking For et With Or Without You, sont également les deux seuls morceaux qui à ce jour, en 45 Tours, ont occupé la première place des charts américaines, ainsi que l'album dans sa totalité.

Un album populaire et indémodable

Fort de son succès aux États-Unis, et comme en témoigne le nombre d'albums vendus dans le monde entier, The Joshua Tree reste une référence dans l'histoire du rock. C'est aussi l'un des rares opus des années 80 à participer à la popularisation de la musique, et à autant passionner des millions de fans à travers le monde. En plus d'être un succès planétaire et populaire, l'album de U2 est indémodable.



Qui, encore aujourd'hui, n'a jamais entendu le tube With Or Without You ? The Joshua Tree est tellement intemporel qu'une première réédition du disque avait déjà été publiée pour son 20e anniversaire, en 2007. Remastérisé et enrichi de photos et d'inédits, le coffret perpétue le succès du disque, qui, avec cette réédition, s'est écoulé à plus de 25 millions d'exemplaires dans le monde.



Outre la vente fulgurante des 1,1 million de places pour leur tournée mondiale en seulement quelques heures, U2 continue de passionner sur les plateformes modernes comme Spotify, où With Or Without You a par exemple été écoutée près de 130 millions de fois depuis la réédition de The Joshua Tree.