La billetterie du concert de U2 au Stade de France ouvrait ce lundi 16 janvier à 10 heures et comme on pouvait s'y attendre, toutes les places ont été vendues en quelques minutes.

par Lucie Valais publié le 16/01/2017 à 12:57

Ce n'est pas un mais deux Stade de France que fera finalement U2 ! La billetterie de leur concert-événement, le 25 juillet à Paris, a été prise d'assaut dès son ouverture, ce lundi 16 janvier à 10 heures. Comme on pouvait le prévoir, toutes les places du Stade parisien se sont arrachées dans les points de vente, la billetterie affichant Sold Out en une heure.



Le site d'achat en ligne LiveNation a finalement annoncé que le groupe se produirait également le 26 juillet 2017, pour un second concert au Stade de France. La tournée-événement de U2, baptisée The Joshua Tree Tour, organisée pour les trente ans du groupe mythique remplit les salles du monde entier.



Les billets du deuxième Stade de France, le mercredi 26 juillet, seront mis en vente sur le site LiveNation, le 23 janvier, à 10 heures. Il faudra être ponctuel et patient pour décrocher une précieuse place, vu la rapidité à laquelle les billets du concert du 25 juillet on été vendus ce lundi 16 janvier.