2017 sera une année chargée pour U2. Bono a annoncé la sortie d'un nouvel album et une prochaine tournée.

Crédit : Paolo Pellegrin U2 a annoncé la sortie de leur nouvel album "Songs of Experience" pour 2017

par Laure-Hélène de Vriendt publié le 26/12/2016 à 16:01

U2 a souhaité un très joyeux Noël à tous ses fans. Le groupe irlandais a posté une vidéo sur sa page Facebook dimanche 25 décembre pleine de bonnes nouvelles. Entouré des membres du groupe, debout devant une réplique d'un arbre de Josué, Bono explique que "l'année prochaine sera une grande année pour U2. Songs of Experience arrive et, pour honorer les trente ans de Joshua Tree, nous allons faire des concerts très très spéciaux".



L'arrivée de leur nouvel album est donc confirmée, deux ans après Songs of Innocence, qui évoquait leurs années d'adolescence à Dublin. Très attendu, ce nouveau disque n'a pas encore de date de sortie officielle mais il pourrait arriver très prochainement. Comme l'annonçait The Irish Times en août, Songs of Experience reviendra sur leur gloire soudaine dans les années 80. NME rapportait alors des propos qu'avait tenu Bono à la page fan U2 en España : "En terme de textes, c'est plus fort que WAR (leur troisième album, sorti en 1983), c'est plus clair".



S'il reste très mystérieux dans son message, Bono annonce tout de même une prochaine tournée pour fêter l'anniversaire de Joshua Tree ! Sorti en 1987, ce cinquième album du groupe est un des plus emblématiques. L'occasion de réentendre sur scène With or Without You, Where the Streets Have no Name ou encore I Still Haven't Found What I'm Looking For.