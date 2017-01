U2 se produira au Stade de France à l'été 2017, avec Noel Gallagher

Le trio irlandais jouera au Stade de France le 25 juillet 2017, avec la formation live de l'ancien membre d'Oasis en guise de première partie. Le concert célébrera les 30 ans de l'album "The Joshua Tree".

par Morgane Giuliani publié le 09/01/2017 à 12:11

U2 l'avait annoncé à Noël comme un cadeau, et ça se concrétise. En 2017, le trio irlandais se lancera dans une tournée spéciale pour les 30 ans du mythique album The Joshua Tree, comme RTL2.fr vous l'avait rapporté il y a quelques semaines. Ce lundi, Live Nation, tourneur de U2, annonce sur Facebook que cette tournée-anniversaire passera par le Stade de France le 25 juillet 2017. Les billets seront mis en vente le lundi 16 janvier.



Cette soirée sera forcément exceptionnelle. U2 n'a pas joué au Stade de France depuis 2009 avec le U2 360° Tour, et n'a jamais consacré de tournée à un album en particulier. Et c'est aussi la première fois où il jouera toutes les chansons de The Joshua Tree sur scène. On y trouve pas moins de 4 tubes de leur discographie : Where The Streets Have No Name, I Still Haven't Found What I'm Looking For, Bullet The Blue Sky et l’immanquable With Or Without You. The Joshua Tree a remporté 2 Grammy Awards lors de l'année de sa sortie, en 1987.

Un album visionnaire

"On a l'impression d'être revenu au temps des chansons de The Joshua Tree, avec l'agitation mondiale, des politiques d'extrême-droite et des droits humains fondamentaux en danger, écrit The Edge sur le site officiel de U2. Pour célébrer l'album - vu que ces chansons semblent plus que jamais à l'ordre du jour et annonciatrices de notre époque - nous avons décidé de donner ces concerts, cela semble être le bon moment. Nous avons hâte."

'The Joshua Tree' est un sacré opéra Facebook Twitter Linkedin

"Récemment, j'ai réécouté The Joshua Tree pour la première fois en presque 30 ans, dit quant à lui Bono. C'est un sacré opéra. Beaucoup d'émotions semblent étrangement actuelles, l'amour, la perte, les rêves brisés, la recherche de l'inconscience, la polarisation (...) J'ai beaucoup chanté certaines de ces chansons, mais jamais toutes. J'y suis prêt, si notre public est aussi excité que nous à cette idée".



Pour assurer sa première partie au Stade de France, la bande à Bono a même choisi un invité de marque : l'ancien co-leader d'Oasis, Noel Gallagher, et sa formation live, High Flying Birds. De quoi bien représenter le rock britannique.