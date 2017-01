VIDÉO - Le légendaire festival américain débarque en France les 22 et 23 juillet 2017, et vient de dévoiler l'affiche de sa version parisienne.

> Lollapalooza Paris 2017

par Lucie Valais publié le 17/01/2017 à 18:40

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

Lollapalooza a levé le voile sur sa programmation ! Le mythique festival, crée en 1991, est devenu l'un des événements musicaux de référence, et le plus grand festival du monde. Créé aux États-Unis et d'abord implanté à Chicago, Lollapalooza s'est exporté au Chili, au Brésil, en Argentine et en Allemagne. Un succès que l’événement doit à une programmation qui attire de plus en plus de festivaliers, grâce à des têtes d'affiches éclectiques.



Le festival se déroulera les 22 et 23 juillet 2017, à l'hippodrome de Longchamp. Au programme, près de 50 artistes se produiront sur quatre scènes, pendant les deux jours annoncés. C'est lors d'une conférence de presse, ce mardi 17 janvier, que les organisateurs ont annoncé la programmation de l'édition parisienne de Lollapalooza.



On retrouve une affiche alléchante, composée des Red Hot Chilli Peppers, Imagine Dragons, Kaleo, Lana Del Rey, Alt-J, Pixies,Tom Odell, Liam Gallagher, La Femme, LP, Milky Chance, Seasick Steve, Oscar and The Wolf ou encore Max Jury. La billetterie du festival ouvre jeudi 19 janvier, à 10 heures.