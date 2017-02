Depeche Mode s'invite dans la promotion du nouvel album de Linkin Park

publié le 28/02/2017 à 18:49

C'est un coup de pouce des plus inattendus. Depeche Mode s'immisce dans la promotion du nouveau... Linkin Park. Le groupe américain prépare la sortie de son 7ème disque, One More Light, attendu dans les bacs le 19 mai 2017. Sur les réseaux sociaux, Linkin Park a lancé une campagne publicitaire, sous le hashtag "HeavyLP", accompagné de photos de personnes tenant une pancarte sur laquelle on peut lire "Why everything is so Heavy", en référence au premier titre extrait de l'album.



Car en attendant la sortie de One More Light, le groupe de rock alternatif a dévoilé le 16 février dernier un premier single, Heavy. Un titre qui n'a pas manqué de surprendre les fans par son ton très pop bien loin du style auquel Linkin Park nous avait habitué. Et parmi ces dizaines de photos diffusées sur Instagram ou Twitter, on découvre un visage qui est loin d'être inconnu… celui du chanteur de Depeche Mode, Dave Gahan, tenant lui même un écriteaux où on peut lire "Why everything is so Heavy".

Depeche Mode fait sa révolution sur les réseaux sociaux

Les Britanniques s'apprêtent eux-aussi à dévoiler un nouvel album, Spirit, dont le premier single Where's the Revolution est sorti le 3 février dernier. Tout comme Linkin Park, Depeche Mode a également misé sur les réseaux sociaux pour la promotion de leur 14ème opus. Dates de concert, de sortie du single ou de l'album, pochettes et autres informations sur le retour, toute l'actualité du groupe est annoncée sur les réseaux sociaux, à grands renforts de visuels. Le groupe de Basildon a même invité ses fans à prendre le contrôle de son compte Facebook !

#HeavyLP @depechemode Une publication partagée par LINKIN PARK (@linkinpark) le 24 Févr. 2017 à 14h58 PST