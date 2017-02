VIDÉO - Depeche Mode dévoile son nouveau titre : "Where's the Revolution"

Le groupe d'electro pop fait sa Révolution avec un premier extrait de leur prochain album "Spirit", attendu le 17 mars.

> Depeche Mode - Where's the Revolution (Audio) Crédit Image : RAFA RIVAS / AFP

par Capucine Trollion publié le 03/02/2017 à 08:48

12 Partages FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

Le grand retour de Depeche Mode ! Le 3 février, le groupe britannique a dévoilé le clip audio de leur premier titre Where's the Revolution, extrait de Spirit, leur 14e album. Ce nouveau titre est une pépite sonore dont le groupe a le secret. Un court extrait avait déjà été dévoilé lors d'une conférence de presse à Milan, en octobre dernier. La voix de Dave Grahan se marie parfaitement avec les accords et la trame électro du morceau. Le tout plonge les oreilles dans une atmosphère plutôt angoissante, grâce à la patte de Martin Gore.



Pour découvrir la suite, il faudra encore patienter. Spirit sera sans doute l'album à ne pas manquer au printemps 2017, sans oublier la tournée Global Spirit Tour, où Depeche Mode viendra défendre ses nouveaux titres à travers toute l'Europe. Trois concerts événements sont aussi prévus en France : le 12 mai à Nice, le 29 à Lille et le 1er juillet au Stade de France.