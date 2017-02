Le groupe de rock électro fait patienter ses fans avec un premier extrait vidéo du 1er single de leur prochain opus, attendu le 17 mars.

Depeche Mode, à l'occasion de leur nouvel album, "Spirit", qui sortira au printemps, ont également annoncé une tournée, qui les mènera à Lille et à Paris.

par La Rédaction numérique de RTL2 publié le 07/02/2017 à 10:43

Il faudra encore patienter jusqu'au 17 mars pour se délecter du nouveau disque de Depeche Mode, intitulé The Spirit. Mais Martin L. Gore et ses comparses savent ménager leurs fans. Après avoir révélé un clip audio de leur premier titre Where's the Revolution, les Britanniques ont diffusé, mardi 7 février sur Instagram, un très court teasing de son clip vidéo. 10 secondes de bonheur. Au son d'une musique anxiogène, on peut admirer les comparses errer dans ce qui s’apparente à une friche industrielle.



Avec des figurants habillés à la mode de la mafia irlandaise pendant l'entre-deux-guerres, les membres de ce groupe mythique formé en 1979 se déplacent d'un pas martial, prêts à lancer la Révolution. Spirit sera sans doute un album incontournable du printemps 2017. Depeche Mode viendra le défendre à travers toute l'Europe lors de la tournée Global Spirit Tour. Trois concerts événements sont aussi prévus en France : le 12 mai à Nice, le 29 à Lille et le 1er juillet au Stade de France.