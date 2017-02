Les fans l'attendaient depuis des mois, le nouvel album de Linkin Park, dont on connait désormais la tracklist et le nom, "One More Light", sortira en mai prochain.

par Lucie Valais publié le 16/02/2017 à 17:01

Pour son retour, Linkin Park a vu les choses en grand. Après des mois, voire des années, de suspens, la sortie du septième album studio des Américains est imminente. C'est sur les réseaux sociaux que le groupe a dévoilé ce jeudi 16 février un premier single, Heavy (feat. Kiiara). Ce premier extrait donne un avant-goût du prochain Linkin Park, prévu pour 2017. Un titre loin du style qui a fait le succès du groupe de metal. Très pop, ce premier single en duo avec la chanteuse Kiiara surprendra probablement les fans de Linkin Park.



Sur les réseaux sociaux, les publications du groupe se font de plus en plus régulières, attisant la curiosité des fans. Le 16 février est une date clé pour tous les admirateurs du groupe californien, puisqu'en plus du premier single, Mike, le chanteur de Linkin Park donnera une interview exceptionnelle sur la page Facebook de la radio KROQ. Et dans la soirée, le groupe interprétera ce premier single, Heavy, dont les paroles ont été dévoilées sur le site Genius.

Un nouvel album en mai

Le leader du groupe a révélé lors d'un live sur Facebook, le nom et la date de sortie de leur nouvel album. One More Light comptera 10 titre inédits, et sortira le 19 mai 2017. En novembre dernier, Linkin Park avait déjà réjouit leurs fans français, en confirmant leur présence au Download Festival 2017, en juin prochain à Paris.