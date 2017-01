Coldplay, Sting, Cali... les concerts à ne pas manquer en 2017

2016 à peine achevée, les regards se tournent déjà vers 2017. Et au programme de cette nouvelle année, de nombreux concerts inratables !

par Lucie Valais publié le 01/01/2017 à 08:00

Vous n'en pouvez plus de 2016 ? Un peu de patience, 2017 promet son lot de jolies surprises musicales et de performances inratables. De nombreux concerts sont programmés et promettent une belle année marquée par le retour de plusieurs grands artistes. L'agenda musical 2017 est bien chargé !



Au programme de cette nouvelle année, les retours fracassants de Green Day, Robbie Williams, Phil Collins ou Sting ! Autant d'artistes qui seront en concert à Paris et partout en France. Et la musique française n'est pas en reste ! Autres dates à ne surtout pas manquer, celle de Julien Doré, Jain, Matthieu Chedid, Olivia Ruiz ou Cali !



Tous reviennent avec un nouvel album, et retourneront sur les routes en 2017. À noter également, les Britanniques de Depeche Mode qui sont (enfin) de retour, tout comme le légendaire Elton John. L'événement de l'été sera également au Stade de France, avec les trois shows de Coldplay. À vos agendas !