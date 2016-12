La chanteuse était l'invitée d'un Concert Très Très Privé le 5 décembre 2016 au Trianon. L'artiste en a profité pour jouer quelques uns de ses nouveaux titres.

par Lucie Valais publié le 23/12/2016 à 08:02

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

Pour Olivia Ruiz, c'est la soirée de toutes les premières sur les planches du Trianon. "J'ai souvent été spectatrice ici, et c'est la première fois qu'on joue la plupart des morceaux tous les 6", lance-t-elle au public. Vêtue d'une chemise noire et blanche graphique, l'artiste entonne quelques nouveaux titres de son cinquième album, À nos corps-aimants, sorti en novembre dernier.



En sept titres, Olivia Ruiz et ses cinq musiciens charment le Trianon. La chanteuse interprète quelques un de ses derniers titres, et achève sa prestation avec son tube, La Femme chocolat, reprise en écho par le public. Avec son nouveau disque, l'artiste repartira en tournée à partir de janvier 2017. Et le show s'annonce pour le moins original.



Au cours de la soirée, Olivia Ruiz a fait une annonce importante : ses prochains concerts seront interactifs ! Comment est-ce possible ? Grâce à une innovation technologique. "C'est une application que j'ai conçu. Mon idée c'est bien plus qu'un site de rencontres, c'est un concert interactif", explique-t-elle, en parlant de sa version "Ruiz" de Tinder. Son application permettra aussi au public de choisir sa tenue et celle de ses musiciens avant chaque date.