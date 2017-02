Les londoniens de Madness, groupe mythique du ska du début des années 80, étaient de passage à Paris, le temps d'offrir quelques titres aux auditeurs de RTL2.

par Lucie Valais publié le 22/02/2017 à 08:05

Ils ont rendu le ska populaire dans les années 1980. Les Britanniques de Madness sont de retour avec Can't Touch Us Now, leur nouvel album sorti en octobre 2016. 40 ans de carrière, 12 albums, 15 titres au sommet des charts, et le groupe revient en force, malgré les nombreuses tempêtes qu'ils ont traversé.



Des départs, une séparation, des mois d'absence, Madness reste à flot, en dépits des nombreux rebondissements de leur carrière. Si leur nom signifie folie, les sept membres de la formation n'ont rien perdu de leur superbe de la popularité de leurs heures de gloires.



Le groupe, emmené par le guitariste Chris Foreman, sera en tournée mondiale à partir du 3 avril à Tokyo, tournée qui les mènera en Angleterre le 25 août 2017. De passage à Paris, une partie du groupe a interprété trois de ses titres : Herbert et Mr. Apples, extraits de leur dernier album, Can't Touch Us Now, et My Girl, morceau mythique de Madness, sorti en 1979.