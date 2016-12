Le groupe punk américain blink-182 fait son grand retour avec "California", leur septième album. L'occasion pour eux de faire une halte dans le "RTL2 Pop Rock Studio".

par Lucie Valais publié le 22/12/2016 à 08:00

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

Formé en 1992, le groupe américain blink-182 fait son grand retour. Leur dernier album, California, sorti en juillet dernier, est également le premier sans Tom Delonge, qui a quitté la formation en 2015 et a été remplacé par Matt Skiba. Un retour réussi pour le groupe punk. En une semaine, California s'est écoulé à 186.000 exemplaires. Le groupe sera en concert au Download Festival au mois de juin 2017.



Mark Hoppus, Travis Barker et Matt Skiba sont passés par les studios de RTL2, pour présenter quelque uns de leurs nouveaux titres, mais aussi leurs anciens tubes, I Miss You, sorti en 2004 et What's My Age Again ?, single paru en 1999.



Les Américains ont également interprété Bored To Death dans les studios de la rue Bayard, est le premier single de California. Un titre punk-rock californien riche en chœurs et en mélodies catchy. C'est aussi le premier titre de blink-182 à se placer en haut des charts rock et ce, depuis 12 ans.