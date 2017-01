Le chanteur de blues vient de dévoiler un album de reprises, "Lost in Paris Blues Band". L'occasion pour lui de faire une halte dans les studios d'RTL2.

> Paul Personne - "I Can't Hold Out" en RTL2 Pop Rock Studio Crédit Image : Bertrand Laidain Crédit Média : RTLnet

par Lucie Valais publié le 07/01/2017 à 08:00

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

Paul Personne s'attaque aux standards du blues. Dans son dernier album, sorti le 21 octobre 2016, le musicien reprend les plus grands tubes du genre, de Ray Charles à Willie Dixon. C'est au début des années 80 que Paul Personne, après avoir tenté l'aventure avec plusieurs groupes, décide de se lancer dans une carrière solo. Près de 20 albums plus tard, l'artiste de 67 ans revient avec cette compilation de reprises de titres blues, baptisé Lost in Paris Blues Band.



Paul Personne a travaillé avec un grand nombre de chanteurs français. Eddy Mitchell, Johnny Hallyday ou Jean-Louis Aubert sont autant d'artistes avec qui il a collaboré, sur un titre, une tournée ou un album. Paul Personne est venu dans les studios de RTL2, défendre quelques-unes de ses reprises, extraites de Lost in Paris Blues Band.



I Can't Hold Out, écrite par Willie Dixon, I Don't Need No Doctor, titre de Ray Charles sorti en 1968, It's All Over Now, de Bobby et Shirley Womack, reprise par The Rolling Stones en 1964, ou encore Little Red Rooster de Howlin' Wolf, sont les quatre titres que Paul Personne a offert aux auditeurs de RTL2.