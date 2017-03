Kaleo - Way Down We Go RTL2 Pop Rock Studio

publié le 01/03/2017 à 07:45

Le phénomène Islandais Kaleo est venu présenter son dernier album, A/B. Formé en 2012, le groupe a explosé dans le monde entier grâce à son single Way Down We Go, qui tourne en boucle sur toutes les radios. Leur opus, sorti en juin 2016, a été vendu à plus de 175.000 exemplaires à travers la planète. Un succès confirmé par les quelques 15 millions d'écoutes que totalise le groupe sur la plateforme d'écoute Spotify.



De passage à Paris, les quatre islandais ont interprété deux titres dans les studios d'un RTL2 Pop Rock Studio, leur tube Way Down We Go et leur dernier single, All The Pretty Girls. Amoureux de nature, les quatre islandais qui forment Kaleo se distinguent par leur folk / rock légère. Grâce à ce dernier album, A/B, le groupe a sillonné les routes du monde entier, avec une tournée internationale à succès en 2016.

Kaleo, qui signifie "le son" en hawaïen, sera en concert au Trianon parisien le 27 janvier, à l'occasion de leur tournée 2017, baptisée The Handprint Tour. Les Islandais font également partie de la programmation du très sélect festival californien de Coachella, les 15 et 22 avril 2017.