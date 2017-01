VIDÉO - Jamiroquai est de retour, avec une mystérieuse vidéo

Sept ans après la sortie de leur dernier album, les Britanniques de Jamiroquai viennent de dévoiler un teaser sur les réseaux sociaux. De quoi imaginer une sortie imminente pour leur prochain disque.

Crédit : Capture d'écran/Facebook/Jamiroquai Jamiroquai est de retour avec un mystérieux teaser

par Lucie Valais publié le 17/01/2017 à 11:29

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

2017 s'annonce décidément bien chargée en bonnes nouvelles musicales. Et c'était sans compter sur Jamiroquai, qui précise un peu plus son retour ! Le groupe, emmené par Jay Kay, devait initialement dévoiler son huitième album en novembre dernier. Sept ans après Rock Dust Light Star, leur dernier disque, il semblerait bien que la sortie du nouveau Jamiroquai soit imminente.



Le groupe funk a mis en ligne lundi 16 janvier une étrange vidéo. Quelques superbes images, et une coiffe indienne lumineuse pour Jay Kay, le teaser confirme le retour de Jamiroquai ! La vidéo marque un tournant dans la musique du groupe, allant vers un univers plus électro et futuriste. En légende, les Britanniques annoncent : "Coming to a planet near you..." (arrivant vers une planète près de vous).



La vidéo, publiée sur les réseaux sociaux, est légendée du hashtag Automaton, qui pourrait être le nom du prochain single ou de l'album. Jamiroquai est (enfin) de retour, et le moins qu'on puisse dire, c'est que le groupe sait attiser la curiosité des fans !