Un nouvel album, un carton aux États-Unis, une nomination aux Brit Awards au Royaume-Uni, et un retour très attendu en France, l'année 2017 promet d'être radieuse pour la chanteuse.

Crédit : Hell Gate Media/Shutter/SIPA Christine and The Queens en concert le 10 août 2016 à Oslo (Norvège).

par Lucie Valais publié le 17/01/2017 à 07:00

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

La success story de Christine and The Queens continue ! En France, au Royaume-Uni puis aux États-Unis, rien ne semble pouvoir arrêter la Française. Dernier succès en date pour Héloïse Letissier, sa nomination en tant qu'artiste féminine internationale de l'année aux Brit Awards, et dont la cérémonie aura lieu le 22 février. Une nomination d'autant plus impressionnante que la chanteuse affrontera les superstars mondiales que sont Beyonce, Rihanna, Sia et Solange Knowles.



"Je n'ai pas les mots", a simplement réagi sur Twitter l'interprète de Tilted, le single qui l'a faite connaître outre-Manche. Après avoir partagé la scène avec Elton John et avoir été adoubée par Madonna, Christine and The Queens a également fait la Une du mythique magazine américain, le Time. 2017 débute sous les meilleurs auspices pour la Française.



Un succès au Royaume-Uni, où la chanteuse s'est hissée parmi les 40 albums les plus vendus de l'année, mais aussi un carton plein aux États-Unis, où la Nantaise a sorti son premier album, revisité pour l'occasion, foulé la scène du festival de Coachella et s'est même produite sur le prestigieux plateau du Tonight Show de Jimmy Fallon.

Un nouvel album annoncé pour 2017

En plus de son succès sur scène, d'un côté ou de l'autre de l'Atlantique, Heloïse Letissier prépare la sortie de son deuxième album studio - ou le troisième, si l'on compte la version anglaise sortie en 2015 -, qui sortira cette année. "Dans ma tête, la date limite [de sortie de l'album] est peut-être 2017, si tout va bien. J'ai beaucoup écrit dernièrement", a confié Christine and The Queens au magazine Nylon, en novembre dernier.



Si aucune date n'a été annoncée par la chanteuse, elle a semé quelques indices. "Le second album sera vraiment 'transpirant' parce que sur scène, c'est comme ça que je veux être", avait-elle confié au même magazine. Une sortie d'album imminente, qu'elle sous-entend également sur Twitter. À un fan qui exprime son impatience, elle répond : "Je me donne des douleurs d'orfèvre, je vous promets de revenir quand ça me semblera suffisamment prêt".

@MDeliere je me donne des douleurs d'orfèvre, je vous promets de revenir quand ça me semblera suffisamment prêt <3 — Christine¿theQueens (@QueensChristine) 7 janvier 2017

Des prix en rafale

Et Christine and The Queens n'est pas seulement nommée dans la catégorie Meilleure artiste féminine aux Brit Awars anglais. La chanteuse fait également partie de la liste d'artistes désignés aux NME Awards, dans trois catégories - autant que Beyoncé - pour le Meilleur morceau pour Tilted, la Révélation de l'année et la Meilleure artiste féminine internationale.



Dans cette dernière catégorie, Héloïse Letissier est nommée aux côtés de Beyoncé, Sia, Solange Knowles, Lady Gaga et Tove Lo. La cérémonie organisée par le magazine musical britannique du même nom récompense les artistes qui ont marqué l'année. En imaginant qu'elle ne remporte aucun prix, Christine and the Queens aura tout de même bénéficié d'une exposition considérable.



2017 sera bien une année clivante de Christine and The Queens, qui avait été désignée par Vanity Fair "Française la plus influente du monde" en novembre dernier. À juste titre.