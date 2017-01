Le chanteur anglais était présent lors des attentats du 13 novembre, à Paris. Une tragédie qui a inspiré son nouveau titre, "The Kids Don't Wanna Come Home".

> Declan McKenna - The Kids Don't Wanna Come Home (Official Audio) Crédit Image : Stéphane Hervé

par Lucie Valais publié le 15/01/2017 à 10:00

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

À seulement 18 ans, Declan McKenna a déjà tout d'un grand. Le jeune Britannique, qui a déjà sorti deux EP, Stains et Liar en 2016, dévoile un nouveau single, baptisé The Kids Don't Wanna Come Home. Un titre avec lequel Declan McKenna veut s'adresser à la jeunesse. Après avoir été révélé par le tube Brazil, le chanteur défend la jeune génération, et ses idéaux.



Le titre The Kids Don't Wanna Come Home est une ode à la jeunesse qui s'intéresse au monde qui l'entoure, et non pas uniquement à son smartphone. "Il parle, en gros, des frustrations d'être un jeune dans ce monde moderne, où il y a beaucoup de choses effrayantes qui se passent, alors que ces gens tentent de trouver de l'espoir et de regarder vers l'avenir", explique Declan McKenna sur la BBC.



Et le nouveau morceau du britannique a pris un tout autre tournant, après les attentats du 13 novembre. "La chanson a été composée quand j'étais à Paris, au moment des attaques", raconte-t-il, avant d'ajouter : "le jour d'après, j'ai réalisé les émotions que j'avais ressenties, j'essayais de les mettre dans la chanson, et tout est devenu assez réel pour moi : de la peur et de la frustration mais aussi un désir de changement".