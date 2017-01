Troisième artiste de la soirée, Vianney a offert une prestation tout en fraîcheur sur la scène du Trianon, seul, avec sa guitare.

par Lucie Valais publié le 13/01/2017 à 08:00

Une guitare suffit à Vianney pour réchauffer un peu plus l'ambiance du Trianon. En tête-à-tête avec son public, seul sur scène, c'est face à une salle survoltée que le jeune chanteur a interprété quelques-uns des titres de son nouvel album, Vianney, mais aussi ses anciens tubes.



Accompagné par les 1.500 personnes présentes au concert, l'interprète de Je m'en vais a déclenché quelques cris hystériques de fans, ce qui n'a pas manqué de le faire sourire et de taquiner quelques jeunes filles très expressives. Vianney a joué différents extraits de son deuxième album éponyme, Vianney sorti le 25 novembre dernier.



Et quand il reprend son titre phare, Pas là, la ferveur des admirateurs atteint son paroxysme. "Cette ferveur, elle est précieuse, je l'adore" s'amuse le chanteur au micro de Stéphanie Renouvin, qui remarque : "Il y a des groupies dans la salle, j'ai jamais vu ça !". Vianney sera en tournée à partir de février et jusqu'à décembre 2017.