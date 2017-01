Du haut de ses 5 ans, Bingham Bellamy enflamme le studio en compagnie de Dom Howard, le batteur de Muse, lors d'un duel de batterie.

Crédit : Winslow Townson/AP/SIPA Matthew Bellamy est le leader de Muse

par Capucine Trollion publié le 13/01/2017 à 11:47

Bingham Bellamy, le fils de Matthew et Kate Hudson, s'en donne à cœur joie sur sa batterie, pendant un duel avec le batteur de Muse. Ron Howard ne se laisse pas démonter par tant de mignonnerie, mais aussi de précision de la part du petit bonhomme. Le tout dans une ambiance où le rythme des batteries augmente au fur et à mesure. On entend aussi les rires du papa, qui filme la scène et la publie sur son compte Instagram, visible ci-dessous. De quoi ravir les fans de Muse, et de Binghman, qui a fêté ses 5 ans en juillet dernier.



Pour cette courte séquence, Dom Howard exécute un rythme que le petit batteur en herbe essaye de reproduire. À peine plus grand que la batterie, Binghman fait de son mieux pour reproduire ce qu'il entend, tout en y ajoutant une part d'improvisation. La vidéo se termine avec les rires des autres membres de Muse, et le sourire communicatif de Binghman. La future relève de Dom Howard au sein de Muse ?