L'actrice chante en duo avec l'ancien candidat de "The Voice", sur le single "Noir et Blanc", extrait de l'album d'Igit qui sortira le 31 mars.

> Igit en duo avec Catherine Deneuve - Noir et Blanc (Clip officiel) Crédit Image : Capture Youtube / Igit Music

14/02/2017

"Je ris de ton âge et tu ris du mien". Le dernier single d'Igit traverse les générations. Le chanteur vient de dévoiler Noir et Blanc, le nouveau single de son prochain album, Jouons, dans les bacs le 31 mars prochain. C'est en 2014 que le public français découvre Igit, demi-finaliste de la troisième saison du télé-crochet The Voice. Depuis, les deux premiers singles de son nouvel opus, Je suis libre et Marcher loin sont déjà des succès.



Le trentenaire a dévoilé ce 13 janvier ce tout nouveau titre, Noir et Blanc, ballade poétique qui dépasse les frontières générationnelles, en duo avec l'actrice Catherine Deneuve. Le clip rassemble quant à lui des images des sessions d'enregistrement en studio. Un joli moment, dont Igit est très fier, comme il le confiait au micro de RTL. "Ça faisait très longtemps que je voulais écrire une chanson sur un dialogue intergénérationnel", raconte-t-il.



Et d'ajouter : "Je voulais vraiment que ce soit une chanson un peu vraie, donc il fallait une personne plus âgée qui puisse tenir ce rôle (...). Elle a dit qu'elle était d'accord et qu'elle avait adoré la chanson". Igit sera en concert à La Nouvelle Scène à Paris le 6 (complet) et le 20 mars prochain.