La 32e cérémonie des Victoires de la Musique récompensera, le 10 février prochain, les artistes français qui ont marqué l'année.

Les nommés des Victoires de la Musique 2017

par Lucie Valais publié le 11/01/2017 à 11:55

On connaît désormais les visages des nommés des Victoires de la Musique 2017. Une édition qui se déroulera le 10 février prochain, avec un grand nombre de jeunes artistes français. Une programmation éclectique, pour une soirée qui sera présentée par Bruno Guillon et Thomas Thouroude. Et cette année, c'est Jain qui est la grande favorite de cette 32e cérémonie, avec trois nominations ! L'interprète de Makeba se mesurera à Véronique Sanson et à Imany pour le titre d'artiste féminine de l'année.



Benjamin Biolay est également très présent, avec deux nominations, comme artiste masculin et pour l'album de chansons de l'année, avec Palermo Hollywood. Il affrontera dans cette catégorie Julien Doré et son album &, sorti en octobre dernier. Le jeune DJ Kungs est quant à lui nommé pour la première fois, dans la catégorie album de musiques électroniques ou dance, pour son opus Layers, sorti début novembre.



Dans la catégorie album rock, sont nommés Louise Attaque, La Femme et Mickey 3D. Amir et Vianney devront être départagés pour la meilleure chanson originale, et l'album révélation de l'année se jouera entre Claudio Capeo, Radio Elvis et Amir.

Tous les nommés des Victoires de la Musique 2017

Artiste féminine

Imany

Jain

Véronique Sanson



Artiste masculin

Benjamin Biolay

Vincent Delerm

Renaud



Chanson originale

A kele nta - MHD

Et je l'appelle encore - Véronique Sanson

J'ai cherché - Amir

Je m'en vais - Vianney



Album révélation

Au cœur de moi - Amir

Claudio Capeo - Claudio Capeo

Les conquêtes - Radio Elvis



Révélation scène

Broken Back

L.E.J.

Minuit



Album de chansons

& - Julien Doré

L’attrape-rêves - Christophe Maé

Palermo Hollywood - Benjamin Biolay



Album rock

Anomalie - Louise Attaque

Mystère - La Femme

Sebolavy - Mickey 3D



Album de musiques électroniques ou dance

Electronica 2 : The Heart of Noise - Jean-Michel Jarre

Layers - Kungs

Woman - Justice



Album de musiques urbaines

Hera - Georgio

My World - Jul

Sur le fil du rasoir - Kool Shen



Album de musiques du monde

Far From Home - Calypso Rose

Musique de France - Acid Arab

Ne So - Rokia Traore



Concert ou spectacle musical

Zanaka Tour - Jain

Red and Black light - Ibrahim Maalouf

Nekfeu en concert



Clip vidéo

Coward - Yael Naïm

Makeba - Jain

The Missing - Cassius