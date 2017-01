Jain et Vianney rythment le "Saturday Night Live", de Gad Elmaleh

L'adaptation française de l'émission américaine mythique a réuni près de 3 millions de téléspectateurs ce jeudi 5 janvier. Et la soirée a été rythmée par les performances remarquées de Jain et de Vianney.

Vianney et Jain se sont produit en live dans "Saturday Night Live"

par Lucie Valais publié le 06/01/2017 à 11:44

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

Parmi les temps forts de cette soirée, Jain et Vianney assuraient les pauses musicales de la version française du Saturday Night Live. L'émission, présentée par Gad Elmaleh, a rassemblé près de 3 millions de téléspectateurs, jeudi 5 janvier sur M6. De nombreux invités ont assuré la soirée aux côtés de l'humoriste, parodiant des émissions de télévision, un débat des primaires et autres sketchs ou imitations.



Et pour rythmer la soirée, Jain et Vianney ont assuré les parenthèses musicales du SNL bleu blanc rouge. La jeune chanteuse a interprété Makeba, dont le clip, aussi remarqué que remarquable, est sorti en novembre dernier. Vianney, pour le deuxième live du Saturday Night Live, a quant à lui joué son tube Je m'en vais, extrait de son dernier album, Vianney.



Deux prestations remarquées pour ce premier numéro de Saturday Night Live. Une soirée très attendue, marquée par plusieurs temps forts, dont les deux lives de Jain et Vianney. Cette première édition a eu son petit succès, à en croire les scores d'audience de la soirée.