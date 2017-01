Queens of the Stone Age de retour avec un album en 2017

Trois ans après leur dernier album, le groupe de rock stoner retourne en studio, pour un disque qui devrait sortir courant 2017.

Crédit : MediaPunch/REX/REX/SIPA Le groupe Queen of The Stone Age en concert à New York en 2013

par Lucie Valais publié le 16/01/2017 à 07:00

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

Ils sont de retour ! Le groupe américain, digne représentant du rock stoner, aura eu besoin de trois années pour retourner en studio. Après leur dernier album, ...Like Clockwork, sorti en 2013, chacun des membres de Queens of the Stone Age a vaqué à des projets en solo. Josh Homme, le chanteur du groupe, a sorti un disque avec Eagles of Death Metal, travaillé sur les derniers albums de Lady Gaga et Iggy Pop, tandis que Troy Van Leeuwen, le guitariste avait rejoint un autre groupe, Gone Is Gone.



C'est ce dernier qui a annoncé la bonne nouvelle. Les cinq rockeurs retourneront très prochainement en studio, pour travailler sur leur prochain - et sixième - album studio. "On pense enregistrer avant la fin de l’année. On est vraiment impatient à l’idée de se retrouver et de travailler à une suite de ...Like Clockwork", a expliqué le multi-instrumentiste au magazine Rolling Stone.



Et d'ajouter "ce disque [...Like Clockwork NDLR] a une importance particulière pour nous. Ça a été le plus dur à faire. Nous n’aimerions pas que cela se reproduise. On va essayer de faire quelque chose de beaucoup plus simple cette fois", promet Troy Van Leeuwen.