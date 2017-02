Foo Fighters en concert à Paris en juillet 2017

publié le 27/02/2017 à 18:47

Voilà six ans que les fans l'attendait ! C'est désormais officiel, Foo Fighters sera en concert à Paris, en juillet prochain à l'AccorHotel Arena. Les américains feront une escale en France à l'occasion de leur tournée estivale en Europe. Un concert unique, au cours duquel ils interpréteront leur dernier album, Sonic Highways, sorti en novembre 2014. Foo Fighters n'avait pas joué en métropole depuis 2011, les fans peuvent se réjouir de ce show, le 3 juillet 2017 à l'AccorHotel Arena.



Le groupe de rock américain mené par Dave Grohl devait initialement se produire à Paris le 16 novembre 2015, avant que leur concert ne soit annulé à la suite des attentats de Paris, trois jours plus tôt. Les fans désespéraient de revoir de sitôt les cinq rockeurs américains. Qu'ils se rassurent. Pour l'heure, quatre dates européennes ont été annoncées, le 24 juin au festival britannique de Glastonbury, le 26 juin à Budapest, le lendemain à Prague, et donc le 3 juillet à Paris. La billetterie pour cet unique et inratable concert ouvrira ce vendredi 3 mars, à 10 heures !