PLAYLIST - Que nous réserve 2017 au rayon nouveautés musicales ? Tour d'horizon des jeunes pousses qui devraient éclore cette année à l'aide d'un premier album.

par Morgane Giuliani publié le 05/01/2017 à 07:00

Qui bercera les oreilles et fera danser les corps en 2017 ? Pour la commencer du bon pied, tournons-nous vers les jeunes artistes et groupes qui devraient se retrouver sur le devant de la scène cette année. RTL2.fr vous a sélectionné 16 d'entre eux, français et internationaux, qui sont parmi les plus attendus au tournant.



Certains ont déjà commencé à se faire une place au soleil. C'est le cas de Last Train, que RTL2 suit attentivement depuis plus d'un an et demi déjà, et qui sortira son premier album le 10 mars. Alexandra Savior a enchanté l'été avec sa voix suave et ses chansons décalées. La protégée d'Alex Turner dévoilera son premier disque Belladonna of Sadness, le 7 avril.



Maggie Rogers, dont le single Alaska cumule déjà 23 millions d'écoutes en ligne, sortira le sien en février, peu de temps après sa date du 24 février au Point Éphémère à Paris. Enfin, RTL2 vous parle aussi de Declan McKenna depuis un petit moment. L'ado britannique qui n'a pas la langue dans sa poche - voir son single Brazil - devrait sortir son premier opus cette année.

L'année de Sundara Karma ?

Mais pour cette playlist de rentrée, on vous a aussi déniché quelques nouveautés. À commencer par Sundara Karma. Ce groupe britannique n'a fait que progresser en 2016, sortant tube sur tube, comme Flame et Loveblood, à l'indie rock expiatoire et ambitieux. Ils seront présents sur son premier album, Youth Is Only Ever Fun In Retrospect, disponible le 6 janvier. En 2017, on mise aussi sur Bel Plaine et sa jolie pop indé mêlée à de la folk, à apprécier à la Maroquinerie le 14 mars. Leur premier album, Aux fleurs sauvages, sortira le 24 février.