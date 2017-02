Le groupe de rock écossais a dévoilé un nouveau single le 9 février, et l'ancien footballeur français figure dans le clip. Le prochain disque de Texas, "Jump On Board", sortira le 21 avril.

par Morgane Giuliani publié le 09/02/2017 à 10:38

Texas repart à la conquête des charts. Le groupe de rock écossais, toujours mené par la solaire Sharleen Spiteri, a dévoilé un nouveau single le 9 février : le dansant Let's Work It Out. Il s'agit du premier extrait de son prochain album, Jump On Board, disponible le 21 avril chez [PIAS] Le Label. Sur un riff disco, Texas chante le désir de voir un couple se réconcilier. "Life's too short/Let's work it out", "La vie est trop courte/Réglons nos histoires", implore Texas.



Le clip présente un invité inattendu : Thierry Henry. L'ancien footballeur français conduit Sharleen Spiteri dans une belle Aston Martin digne de James Bond, et apparaît même à ses côtés en studio d'enregistrement. De son côté, la chanteuse de Texas danse avec entrain avec des images de ville projetés derrière elle. En 2015, c'est l'acteur britannique Alan Rickman (le professeur Rogue dans Harry Potter, Piège de cristal), fidèle du groupe, qui était apparu dans le clip de Star A Family, 15 ans après avoir été la star de la vidéo d'In Demand.

Un nouveau disque qui "donne le sourire"

Let's Work It Out est le premier single issu de Jump On Board, décrit dans un communiqué de presse comme "le parfait antidote face à cette période inquiétante, qui vous donnera forcément le sourire". Le disque s'annonce donc joyeux. Il a été écrit et produit par Sharleen Spiteri et Johnny McElhone, guitariste du groupe, entre Londres et Glasgow. "Nous nous sentons revigorés, se réjouit la chanteuse. On s'est vraiment amusé pendant l'enregistrement. Il est temps d'aller danser ! C'est comme un nouveau départ." Le dernier disque de Texas, The Conversation, était sorti en 2013.



Voici la tracklist de Jump On Board :



1. Let’s Work It Out

2. Can’t Control

3. For Everything

4. It Was Up To You

5. Tell That Girl

6. Sending A Message

7. Great Romances

8. Won’t Let You Down

9. Midnight

10. Round The World