Composé avec Ed Sheeran, le titre figure sur le nouvel album du chanteur, "Afterlove", prévu pour le 24 mars prochain.

> James Blunt - Love Me Better [Official Video] Crédit Image : Capture d'écran YouTube

03/02/2017

Depuis plusieurs mois, James Blunt est passé maître dans l'art de la communication pour faire patienter ses fans avant la sortie de son nouvel album The Afterlove, prévu pour le 24 mars prochain, quatre ans après Moon Landing. Le 27 janvier, il avait dévoilé la pochette de son album affirmant avoir "quelque chose d'énorme" à montrer dans une vidéo pleine d'humour. Depuis, on avait pris connaissance des 10 morceaux qui devraient figurer sur l'album, dont Love Me Better. Un morceau très attendu puisque l'artiste a collaboré avec Ed Sheeran. L'univers du jeune artiste de 25 ans est d'ailleurs très présent et apporte des tonalités nouvelles à l’univers de James Blunt. Des tonalités entre la pop-folk de Sheeran et le tropical house de Kygo.



L'humour s'est également glissé dans les paroles puisque James Blunt fait référence au titre qui l'a rendu célèbre You're beautiful (Tu es belle). Il chante ainsi : Would have said you're beautiful but I've used that line before (J'aurais dit que tu es belle mais j'ai déjà utilisé cette phrase avant).



Le 2 février James Blunt a dévoilé le clip de la chanson. On y voit le chanteur perdu et seul dans un bar la nuit chanter chante son désespoir face caméra, entouré de visages trop souriants pour lui.