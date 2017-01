VIDÉO - Découvrez le nouveau clip coup de poing de Sting, "One Fine Day"

Le chanteur de 65 ans vient de dévoiler le clip d'un des titres de son douzième album "57th & 9th", sorti en novembre dernier.

> Sting - One Fine Day (Official Video)

par Lucie Valais publié le 14/01/2017 à 08:00

"Nous devons faire quelque chose, et vite", chante Sting, qui lance un appel vibrant à la défense de l'environnement. Le titre, One Fine Day, extrait de son dernier album, est une ode à la nature, et à sa défense. Renforcé par le clip que le chanteur vient de dévoiler, le message lancé est fort. Dans la vidéo, disponible depuis le 10 janvier, Sting apparaît en images animées, pour un clip poétique et plein de sens.



"Aujourd'hui, trois pingouins et un ours se sont noyés, la glace sur laquelle ils vivaient a disparu", chante l'interprète de Roxane, sur fond d'images d'animaux, menacés par le réchauffement climatique, mais aussi des paysages, des allusions à la banquise et aux forêts. Sting lève le poing contre les climato-sceptiques, et indirectement, il vise le nouveau président des États-Unis, Donald Trump.



"Chers dirigeants, faites quelque chose rapidement, s'il vous plaît. Le temps est écoulé, la planète est malade", continue la superstar, sur un fond animé où des hommes en costume se déchirent autour de la Terre. Sting, premier artiste à avoir chanté au Bataclan après les attentats, a toujours été connu pour être un chanteur engagé. Et l'écologie fait partie de ses combats, comme il le rappelle dans le clip de One Fine Day.