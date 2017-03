publié le 02/03/2017 à 11:11

Hypnotised, un titre qui va parfaitement au nouveau Coldplay. Les Britanniques ont créé la surprise ce jeudi 2 mars, en dévoilant leur nouveau morceau, premier extrait de leur prochain EP. Fonds marins, grands espaces et aigle volant en guise de lyric vidéo réalisée par Mary Wigmore, il est vrai que ce single est des plus hypnotisant. C'est une douce ballade emmenée par la voix si reconnaissable de Chris Martin, qu'offre ici Coldplay, pour le plus grand plaisir des fans et de leurs oreilles.



Et sur les réseaux sociaux, le groupe star de la musique pop-rock ne s'est pas contenté de dévoiler Hypnotised. On l'attendait mais c'est désormais officiel, le nouvel EP des Britanniques sortira le 2 juin, et sera bien baptisé Kaleidoscope. Outre la date de sortie, la tracklist a également été dévoilée. Au programme, 5 titres inédits, dont Hypnotised.

Un retour en force pour le groupe, dont le dernier album, A Head Full of Dreams, est sorti en décembre 2015. Coldplay repartira également en tournée mondiale cette été, avec trois concerts exceptionnels au Stade de France, les 15, 16 et 18 juillet 2017.