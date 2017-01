VIDÉO - Coldplay compile des vidéos de fans pour le clip de "Amazing Day"

Les Britanniques de Coldplay viennent de dévoiler leur "film" qui regroupe des dizaines de vidéos de fans, le tout sur leur titre "Amazing Day".

Crédit : Julia Kennedy Coldplay dévoile un "film" réalisé avec des vidéos de fans

par Lucie Valais publié le 03/01/2017 à 19:37

C'est l'instant douceur de ce début d'année. Fidèles à eux-mêmes, les membres de Coldplay, emmenés par Chris Martin, apportent un peu de douceur à ce 3 février. Le 19 novembre dernier, alors que le groupe se produisait sur la scène du Global Citizen Festival en Inde, le chanteur a appelé les fans à partager "ce qui se passe dans leur coin du monde". Des scènes joyeuses, compilées dans une même vidéo, qui fait du bien. Après avoir rendu hommage à George Michael dans un centre londonien pour sans-abris, Coldplay apporte une nouvelle fois un peu de douceur à ce monde de brutes.



"Le 19 novembre, on vous a demandé de nous montrer ce qui se passe dans votre coin du monde pour notre magnifique projet de film. Des milliers de vous l'ont fait. Voici le film fini", explique le groupe en légende de la vidéo publiée sur le compte Facebook de Coldplay. Le clip, qui dure près de cinq minutes, accompagne leur titre Amazing Day, extrait de leur dernier album, A Head Full Of Dreams, sorti en 2015. Des enfants jouant sur la plage, un mariage, des couchers de soleil et beaucoup de sourires, sont autant de moments immortalisés par les fans, partout dans le monde.



Publiée ce mardi 3 février, la vidéo a déjà été partagée plus de 20 000 fois. L'année 2017 restera chargée pour Coldplay, qui a annoncé la sortie prochaine d'un EP, Kaleidoscope. Le groupe sera également en concert au Stade de France, les 15, 16 et 18 juillet 2017.